«Киевстар» не работает - сколько продлятся технические работы

https://racurs.ua/n154649-kievstar-ne-rabotaet-skolko-prodlyatsya-tehnicheskie-raboty.html

Ракурс

«Киевстар» сообщил о технических работах и возможных сбоях в работе своих мобильных услуг. Компания в эти выходные планирует завершить обновление IT-систем, обслуживающих свыше 20 млн абонентов.

С 22.00 14 мая до 8.00 16 мая «Киевстар» проводит масштабное обновление IT-систем. 30 различных систем обработки данных будут заменены на единое современное решение от компании Ericsson, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Несмотря на то, что «Киевстар» предупредил о возможных неудобствах при пополнении счета и подключении услуг в эти выходные, пользователи жалуются на проблемы с мобильной связью и невозможность связаться с определенными абонентами компании.

Ранее «Киевстар» отмечал, что во время технических работ мобильная связь (звонки, интернет, SMS, услуги в роуминге) будут работать в обычном режиме. Также компания предупредила, что зачисление средств (пополнение счета) начнет отражаться в балансе после окончания работ 16 мая. Кроме этого, еще пять дней продлятся дополнительные настройки всех систем для их корректной работы.