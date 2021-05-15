“Київстар” не працює — скільки триватимуть технічні роботи

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«Київстар» повідомив про технічні роботи і можливі збої в роботі своїх мобільних послуг. Компанія цими вихідними планує завершити оновлення IT-систем, які обслуговують понад 20 млн абонентів.

З 22.00 14 травня до 8.00 16 травня «Київстар» проводить масштабне оновлення IT-систем. 30 різних систем обробки даних будуть замінені на єдине сучасне рішення від компанії Ericsson, — йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Попри те, що «Київстар» попередив про можливі незручності при поповненні рахунку та підключенні послуг цими вихідними, користувачі скаржаться на проблеми з мобільним зв’язком і неможливість сконтактуватися з певними абонентами компанії.

Раніше «Київстар» запевняв, що під час технічних робіт мобільний зв’язок (дзвінки, інтернет, SMS, послуги в роумінгу) працюватимуть у звичайному режимі. Також компанія попередила, що зарахування коштів для поповнення рахунку почне відображатися на балансі після закінчення робіт 16 травня. Окрім цього, ще п’ять днів триватимуть додаткові налаштування всіх систем для їх коректної роботи.