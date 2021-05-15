Венедіктова зробила заяву щодо справи Медведчукаhttps://racurs.ua/ua/n154648-venediktova-zrobyla-zayavu-schodo-spravy-medvedchuka.htmlРакурс
Ірина Венедіктова, очільниця Офісу генпрокурора, розповіла про розслідування справи проти Віктора Медведчука щодо фінансування тероризму. Також вона планує «йти далі» й, ймовірно, оскаржуватиме домашній арешт кума Путіна, якого підозрюють у держзраді.
Фінансування Медведчуком тероризму є у провадженнях, вони розслідуються. З жодними проектами документів орган досудового розслідування не з’являвся, але це не означає, що хтось там чогось не побачив, — розповіла генпрокурор в телеефірі програми «Свобода слова».
За словами Венедіктової, справи у яких Медведчуку 11 травня оголосили підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму, були порушені торік у березні.
Окрім цього, Офіс генпрокурора оскаржить призначення запобіжного заходу Медведчуку у виді цілодобового домашнього арешту.
Ми ще не бачили повного рішення. Я як генпрокурор просила арешт і заставу. Чи подобається мені, що я не отримала те, чого просила? Я думаю, що це очевидно… Для об'єктивності я вивчу все, прочитаю — і як людина, яка впевнена у тому, з чим виступаю, я, звичайно, йтиму далі, — підсумувала Венедіктова.
Нагадаємо, цього тижня Печерський райсуд Києва до 9 липня відправив під цілодобовий домашній арешт проросійського нардепа з фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука. Прокуратура клопотала про тримання його в СІЗО із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Загалом Медведчуку загрожує 15 років тюрми.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції проти політика, його дружини Оксани Марченко та оточення у зв’язку з фінансуванням тероризму.