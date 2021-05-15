П’яний водій наїхав на дітей на Луганщині - є жертви й потерпілі

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П’яна ДТП сталася на Луганщині — ввечері 14 травня у селі Містки 34-річний водій скоїв наїзд на чотирьох підлітків. Внаслідок аварії 14-річний хлопець загинув на місці. Ще троє дітей 13−15 років були госпіталізовані з численними переломами.

Про це у суботу, 15 травня, інформує прес-служба Нацполіції.

О 22.51 до Сватівської поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Містки трапилася ДТП з травмованими… Встановлено, що 34-річний мешканець села Кругле, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на автомобілі «Рено-Меган» здійснив наїзд на чотирьох підлітків. Від отриманих тілесних ушкоджень 14-річний хлопець загинув на місці. Ще троє підлітків — 14-річний хлопець, 13-річна та 15-річна дівчини — були госпіталізовані до лікарні з переломами кінцівок. Молодша перебуває в реанімації у тяжкому стані, — інформують правоохоронці.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286−1 ч. 3 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Водія затримали.

Відомо, що у момент аварії діти рухалися по проїжджій частині дороги у попутному автомобілю напрямку.