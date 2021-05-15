Пьяный водитель наехал на детей на Луганщине - есть жертвы

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Ракурс

Пьяное ДТП произошло на Луганщине — вечером 14 мая в селе Мостки 34-летний водитель совершил наезд на четырех подростков. В результате аварии 14-летний парень погиб на месте. Еще трое детей возрастом 13−15 лет были госпитализированы с многочисленными переломами.

Об этом в субботу, 15 мая, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В 22.51 в Сватовскую полицию поступило сообщение о том, что в селе Мостки произошло ДТП с травмированными… Установлено, что 34-летний житель села Круглое, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Рено-Меган» совершил наезд на четырех подростков. От полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте. Еще три подростка — 14-летний парень, 13-летняя и 15-летняя девушки — были госпитализированы в больницу с переломами конечностей. Младшая находится в реанимации в тяжелом состоянии, — информируют правоохранители.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286−1 ч. 3 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителя задержали.

Известно, что в момент аварии дети двигались по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.