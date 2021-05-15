Венедиктова сделала заявление о деле Медведчука

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Ирина Венедиктова, глава Офиса генпрокурора, рассказала о расследовании дела против Виктора Медведчука за финансирование терроризма. Также она планирует «идти дальше» и, вероятно, обжалует домашний арест кума Путина, которого подозревают в госизмене.

Финансирование Медведчуком терроризма есть в производствах, они расследуются. С какими-то проектами документов орган досудебного расследования не появлялся, но это не значит, что кто-то чего-то не увидел, — рассказала генпрокурор в телеэфире программы «Свобода слова».

По словам Венедиктовой, дела, по которых Медведчуку 11 мая объявили подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма, были возбуждены в марте прошлого года.

Кроме этого, Офис генпрокурора обжалует назначение меры пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.

Мы еще не видели полного решения. Я, как генпрокурор, просила арест и залог. Нравится ли мне, что я не получила то, чего просила? Я думаю, что это очевидно… Для объективности я выучу все, прочитаю — и как человек, который уверен в том, с чем выступаю, я, конечно, пойду дальше, — подытожила Венедиктова.



Напомним, на этой неделе Печерский райсуд Киева до 9 июля отправил под круглосуточный домашний арест пророссийского нардепа из фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука. Прокуратура ходатайствовала о содержании в СИЗО с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Медведчуку грозит 15 лет тюрьмы.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение применить санкции против политика, его жены Оксаны Марченко и окружения в связи с финансированием терроризма.