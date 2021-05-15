Порошенко Зеленському — Покинь держрезиденцію і живи як Голобородько

https://racurs.ua/ua/n154650-poroshenko-zelenskomu-pokyn-luksovu-rezydenciu-i-jyvy-yak-goloborodko.html

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Петро Порошенко відповів на вчорашню заяву чинного глави держави Володимира Зеленського, який звинуватив екс-президента у тому, що за його каденції на державних дачах у Конча-Заспі та Пущі-Водиці оселилися «незрозумілі особи».

«Європейська Солідарність» вимагає від Зеленського негайно виселитися з державної резиденції на 4 тис. кв. м, жити як Голобородько, а дачу в Конча-Заспі, як він колись і обіцяв, передати дітям — тільки не своїм, — йдеться у заяві політсили Порошенка.

Також там нагадали, що Порошенко — єдиний президент України, який не жив на державній дачі. Окрім цього, у колишній провладній партії вказали про «великі проблеми із совістю» у Зеленського й перелічили його нерухомість в Україні та за кордоном.

Треба мати великі проблеми із совістю, щоб будучи мільйонером і володарем цілої низки нерухомості в Україні та за кордоном, доїти держбюджет для того, щоб забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції, — зазначили в «ЄС».

У Порошенка додали, що чинний очільник Банкової напряму та через офшори володіє будинком в Італії, квартирою у Лондоні, Ялті та ще низкою інших квартир.

Квартира Зеленського на Грушевського, 9 знаходиться в пішій досяжності від Офісу президента. Не потрібен навіть велосипед — а тим паче кортежі, — запевняють у «Євросолідарності».

Наостанок у партії Порошенка підтримали наміри РНБО розібратися, хто й на яких підставах проживає на держдачах у Конча-Заспі.

Нагадаємо, 14 травня Зеленський звинуватив Порошенка у тому, що за його каденції на державних дачах у Конча-Заспі та Пущі-Водиці оселилися «незрозумілі особи». Глава держави доручив РНБО провести повний аудит земель і державних резиденцій на території вказаних населених пунктів. Йдеться про майже 400 га заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

За словами Зеленського, у часи Порошенка там осіли колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, екс-генпрокурор Святослав Піскун, міністри часів Януковича, наприклад екс-міністр освіти Дмитро Табачник і екс-міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, колишній віце-прем'єр Геннадій Зубко і директор департаменту корпорації «Богдан» Олександр Ільїн.