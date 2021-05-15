Марихуана победила хронический зуд — исследование

https://racurs.ua/n154657-marihuana-pobedila-hronicheskiy-zud-issledovanie.html

Ракурс

Каннабис победил хронический зуд. Такие данные обнародованы в исследовании ученых из Медицинского центра университета Джона Хопкинса, в рамках которого с помощью марихуаны удалось вылечить 60-летнюю афроамериканку.

Женщина страдала от зуда десять лет: у нее чесались руки, ноги и живот, пишет Medical Xpress.

Ученые применили несколько видов лечения:

назальный спрей,

стероидный крем,

фототерапию.

Ни один из указанных методов не помог. Затем пациентке рекомендовали употреблять медицинскую марихуану в виде ингаляций или масла. Улучшение наступило очень быстро.

Спустя десять минут после первого приема каннабиса женщина оценила свой зуд на четыре балла из десяти. При этом до сеанса болезненные ощущения были максимальными. После продолжительного употребления марихуаны зуд у пациентки полностью исчез.

По мнению ученых, такого эффекта удалось достичь благодаря тетрагидроканнабинолу (ТГК) — основному психоактивному компоненту конопли. Он взаимодействует с рецепторами мозга, которые влияют на нервную систему. Ее активность снижается, это может привести и к уменьшению неприятных кожных ощущений.

Исследователи планируют продолжить испытания метода лечения с помощью каннабиса.

Источник: Medical Xpress.