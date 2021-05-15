Кива поздравил «коллег» с Днем науки

https://racurs.ua/n154656-kiva-pozdravil-kolleg-s-dnem-nauki.html

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День науки — профессиональный праздник всех работников научной сферы — решил отпраздновать и одиозный народный депутат от пророссийской политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, который недавно со скандалами защитил кандидатскую диссертацию.

Соответствующее пост-поздравление кандидат наук по госуправлению написал для «коллег» и 15 мая опубликовал на собственной Фейсбук-странице.

Поздравляю, коллеги с Днем Науки! P. S. Настоящие ученые — это те, кто пострадал из-за науки — Галилей, Николай Коперник, Кива, — говорится в сообщении парламентария.

Напомним, что защита кандидатской диссертации Киви сопровождалась скандалами. Новоиспеченного кандидата наук по госуправлению обвинили в том, его диссертация содержит поддельные справки, ссылки на несуществующие научные статьи и выступления, а также вымышленные сроки. СМИ на защиту диссертации Киви 26 апреля не пустили.

Также во время защиты нардеп не смог ответить на вопрос, какой смысл он вкладывает в понятие «демократический евроинтеграционный государственный управленческий аппарат» и пообещал сделать это «в следующей работе».