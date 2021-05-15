Кот спасся от пожара в США, прыгнув с пятого этажа

https://racurs.ua/n154655-kot-spassya-ot-pojara-v-ssha-prygnuv-s-pyatogo-etaja-video.html

Ракурс

Прыжок кота с пятого этажа горящего здания в Чикаго покорил соцсети. Таким образом животное спасалась от огня, который распространился квартирой. Пожарные Чикаго продемонстрировали видеозапись невероятного прыжка домашнего любимца черного окраса по имени Хенесси (Hennessy).

Сообщается, что кошка не пострадала в результате скачка и успешно «приземлилась» на четыре лапы, пишет The Guardian.

Пожар в здании Чикаго произошел 13 мая. Хенесси выпрыгнула в одно из разбитого окна и осуществила «идеальное приземление». По словам очевидцев, затем животное скрылось под машиной. Некоторое время кот просидел там, а потом хотел по стене попасть обратно в квартиру. Спасатели пытаются связаться с хозяином напуганного и, вероятно, дезориентированного животного.

Местные СМИ Чикаго информируют, что, к сожалению, владелец кошки до сих пор не может ее найти. «Летающая кошка» еще не вернулась домой, а соседи помогают в поисках животного. По словам владельца, Хенесси — домашняя кошка, которая ранее не гуляла на улице.

Источник: The Guardian, Аbc7chicago.com