Кіт врятувався від пожежі у США стрибком з п’ятого поверху

https://racurs.ua/ua/n154655-kit-vryatuvavsya-vid-pojeji-u-ssha-strybkom-z-p-yatogo-poverhu-video.html

Ракурс

Стрибок кота з п’ятого поверху палаючої будівлі у Чикаго підкорив соцмережі. Таким чином тварина рятувалася від вогню, який поширився квартирою. Пожежники Чикаго продемонстрували відеозапис неймовірного стрибка домашнього улюбленця чорного окрасу на ім’я Хенессі (Hennessy).

Повідомляється, що кішка не постраждала внаслідок стрибка й успішно «приземлилася» на чотири лапи, пише The Guardian.

Пожежа у будівлі Чикаго сталася 13 травня. Хенессі вистрибнула в одне з розбитих вікон і здійснила «ідеальне приземлення». За словами очевидців, згодом тварина сховалася під машиною. Певний час кіт просидів там, а тоді намагався по стіні потрапити назад до квартири. Рятувальники намагаються сконтактуватися з господарем наляканої та, ймовірно, дезорієнтованої тварини.

Разом з тим, місцеві ЗМІ Чикаго інформують, що, на жаль, власник кішки досі не може її відшукати. «Літаюча кішка» ще не повернувся додому, а сусіди допомагають у пошуках тварини. За словами власника, Хенессі — домашня кішка, яка не гуляла на вулиці.

Джерело: The Guardian, Аbc7chicago.com