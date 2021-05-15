Румунію охопили найсильніші повені за десятиліття

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Раптові повені охопили Румунію у травні. Понад 150 осіб були змушені евакуюватися з округи Сату-Маре на півночі сусідньої країни внаслідок рясних дощів, які прокотилися регіонам 13 травня. Впродовж короткого проміжку часу там випали безпрецедентні 70 мм опадів.

Ми втратили все у домі. Вода була по шию, — зазначає мешканка населеного пункту, який потерпає від «великої води».

Влада назвала цю повінь найсильнішою за 20 років, повідомляє Floodlist.

Адміністрація Сату-Маре повідомила про руйнівні повені в комунах Ретешті і Супур. Там притоки річки Красна вийшли з берегів після сильних опадів. Місцями рівень паводкових вод був людям по пояс. За даними місцевої влади, внаслідок стихії втрачено сотні голів худоби, багато автомобілів «затонули», постраждало понад 1 тис. господарств, деякі села відрізані від доступу рятувальників.

Там, де стоїть мій дім, було метр води, — зазначають люди.

Рятувальники почали евакуацію людей та їхніх тварин на надувних човнах. Метеорологи не обіцяють покращення погоди в наступні 24−36 годин.

Джерело: Floodlist