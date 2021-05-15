Румынию охватили сильнейшие наводнения за десятилетия

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Внезапные наводнения охватили Румынию в мае. Более 150 человек были вынуждены эвакуироваться из округа Сату-Маре на севере соседней страны в результате обильных дождей, которые прокатились регионам 13 мая. За короткий промежуток времени там выпали беспрецедентные 70 мм осадков.

Мы потеряли все в доме. Воды было по шею, — отмечает жительница населенного пункта, который пострадал от «большой воды».

Власти назвали это наводнение самым сильным за 20 лет, сообщает Floodlist.

Администрация Сату-Маре сообщила о разрушительных наводнениях в коммунах Ретешти и Супур. Там притоки реки Красна вышли из берегов после сильных осадков. Местами уровень паводковых вод был людям по пояс. По данным местных властей, вследствие стихии погибли сотни голов скота, много автомобилей «утонули», пострадало более 1 тыс. хозяйств, некоторые деревни отрезаны от доступа спасателей.

Там, где мой дом, стояла вода на метр, — отмечают люди.

Спасатели начали эвакуацию людей и животных на надувных лодках. Метеорологи не обещают улучшения погоды в следующие 24−36 часов.

Источник: Floodlist