Обмен Медведчука на узников Кремля не исключил Данилов

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Ракурс

Обмен Виктора Медведчука, пророссийского политика и кума президента страны-агрессора Владимира Путина, на украинских узников, которые незаконно удерживаются на территории России, не исключили в Совете нацбезопасности и обороны Украины.

В случае осуждения нардепа от ОПЗЖ, его могут отдать Москве в рамках обмена пленными. Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телепрограммы «Свобода слова Савика Шустера» вечером 14 мая.

Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что, если будет такая возможность — мы охотно это сделаем, — заявил Данилов.

Так секретарь СНБО ответил на вопрос о вероятности обмена «Медведчука и преступного руководства ОПЗЖ на украинских патриотов, которых Путин удерживает в российских тюрьмах».

Напомним, на этой неделе Печерский райсуд Киева до 9 июля отправил под круглосуточный домашний арест пророссийского нардепа из фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука. Прокуратура ходатайствовала о содержании его в СИЗО с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Всего Медведчуку грозит 15 лет тюрьмы. Ранее Данилов сообщал, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение применить санкции против политика, его жены Оксаны Марченко и окружения в связи с финансированием терроризма.

13 мая на Медведчука надели электронный браслет. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что намерена обжаловать домашний арест Медведчука, которого подозревают в государственной измене, финансировании терроризма и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.