Обмін Медведчука на бранців Кремля не виключив Данілов

https://racurs.ua/ua/n154653-obmin-medvedchuka-na-branciv-kremlya-ne-vykluchyv-danilov.html

Ракурс

Обмін Віктора Медведчука, проросійського політика й кума президента країни-агресора Володимира Путіна, на українських бранців, які незаконно утримуються на території Росії, не виключили в Раді нацбезпеки й оборони України.

У разі засудження нардепа від ОПЗЖ, його можуть віддати Москві в рамках обміну на полонених українців. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телепрограми «Свобода слова Савіка Шустера» ввечері 14 травня.

Це рішення ухвалює президент України. Я думаю, що, якщо буде така можливість — ми залюбки це зробимо, — заявив Данілов.

Так секретар РНБО відповів на запитання щодо ймовірності обміну «Медведчука і злочинного керівництва ОПЗЖ на українських патріотів, яких Путін утримує у російських тюрмах».

Нагадаємо, цього тижня Печерський райсуд Києва до 9 липня відправив під цілодобовий домашній арешт проросійського нардепа з фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука. Прокуратура клопотала про тримання його в СІЗО із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Загалом Медведчуку загрожує 15 років тюрми. Раніше Данілов повідомляв, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції проти політика, його дружини Оксани Марченко та оточення у зв’язку з фінансуванням тероризму.

13 травня на Медведчука одягнули електронний браслет. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що має намір оскаржити домашній арешт Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, фінансуванні тероризму та замаху на розграбування національних ресурсів в тимчасово окупованому РФ Криму.