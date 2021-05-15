Кива привітав «колег» з Днем науки

https://racurs.ua/ua/n154656-kyva-pryvitav-koleg-z-dnem-nauky.html

Ракурс

День науки — професійне свято всіх працівників наукової сфери — вирішив відсвяткувати й одіозний народний депутат від проросійської політсили «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива, який нещодавно зі скандалами захистив кандидатську дисертацію.

Відповідне повідомлення-привітання кандидат наук з держуправління написав для «колег» й 15 травня опублікував на власній Фейсбук-сторінці.

Вітаю, колеги з Днем Науки! P. S. Справжні вчені — це ті, хто постраждав через науку — Галілей, Микола Коперник, Кива, — йдеться у повідомленні парламентаря.

Нагадаємо, що захист кандидатської дисертації Киви супроводжувався скандалами. Новоспеченого кандидата наук із держуправління звинуватили в тому, його дисертація містить підроблені довідки, посилання на неіснуючі наукові статті та виступи, а також вигадані терміни. ЗМІ на захист дисертації Киви 26 квітня не пустили.

Також під час захисту нардеп не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття «демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат» і пообіцяв зробити це «в наступній роботі».