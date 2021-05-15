Марихуана перемогла хронічне свербіння - дослідження

https://racurs.ua/ua/n154657-maryhuana-peremogla-hronichne-sverbinnya-doslidjennya.html

Ракурс

Канабіс переміг хронічне свербіння (свербіж). Такі дані оприлюднено в дослідженні вчених з Медичного центру університету Джона Хопкінса, в рамках котрого за допомогою марихуани вдалося вилікувати 60-річну афроамериканку.

Жінка страждала від сверблячки впродовж десяти років: у неї свербіли руки, ноги і живіт, пише Medical Xpress.

Спочатку вчені застосували кілька видів лікування:

назальний спрей,

стероїдний крем,

фототерапію.

Жоден із зазначених методів не допоміг. Потім пацієнтці рекомендували вживати медичну марихуану в виді інгаляцій або олії. Поліпшення настало дуже швидко.

Вже за десять хвилин після першого прийому канабісу жінка оцінила свій свербіж на чотири бали з десяти. До цього сеансу болі були максимальними. Після тривалого вживання марихуани сверблячка у пацієнтки повністю зникла.

На думку вчених, такого ефекту вдалося досягти завдяки тетрагідроканабінолу (ТГК) — основному психоактивному компоненту конопель. Він взаємодіє з рецепторами мозку, які впливають на нервову систему. Її активність знижується, це може привести і до зменшення неприємних відчуттів на шкірі.

Дослідники планують продовжити випробування методу лікування за допомогою канабісу.

Джерело: Medical Xpress.