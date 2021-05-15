Марихуана перемогла хронічне свербіння — дослідженняhttps://racurs.ua/ua/n154657-maryhuana-peremogla-hronichne-sverbinnya-doslidjennya.htmlРакурс
Канабіс переміг хронічне свербіння (свербіж). Такі дані оприлюднено в дослідженні вчених з Медичного центру університету Джона Хопкінса, в рамках котрого за допомогою марихуани вдалося вилікувати 60-річну афроамериканку.
Жінка страждала від сверблячки впродовж десяти років: у неї свербіли руки, ноги і живіт, пише Medical Xpress.
Спочатку вчені застосували кілька видів лікування:
назальний спрей,
стероїдний крем,
фототерапію.
Жоден із зазначених методів не допоміг. Потім пацієнтці рекомендували вживати медичну марихуану в виді інгаляцій або олії. Поліпшення настало дуже швидко.
Вже за десять хвилин після першого прийому канабісу жінка оцінила свій свербіж на чотири бали з десяти. До цього сеансу болі були максимальними. Після тривалого вживання марихуани сверблячка у пацієнтки повністю зникла.
На думку вчених, такого ефекту вдалося досягти завдяки тетрагідроканабінолу (ТГК) — основному психоактивному компоненту конопель. Він взаємодіє з рецепторами мозку, які впливають на нервову систему. Її активність знижується, це може привести і до зменшення неприємних відчуттів на шкірі.
Дослідники планують продовжити випробування методу лікування за допомогою канабісу.
Джерело: Medical Xpress.