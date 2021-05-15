Погода в Украине на завтра. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 16 мая ожидается жаркая и по-настоящему летняя, на востоке температура воздуха достигнет отметки +29°. На западе прогнозируются сильные дожди и ливни

Днем столбики термометров покажут от +17° до +29°. Ночи в эти сутки будут относительно теплыми. Ветер обещают юго-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 16 мая прогнозируется жаркая, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до отметки +11°, а днем будет держаться на уровне от +23° до +25° тепла.

Погода в Харькове станет по-настоящему теплой и летней. Температура воздуха ночью будет фиксироваться на уровне от +11° до +13°, а днем столбики термометра застынут на отметке +29°.

Погодные условия в Одессе будут несколько прохладнее, возможны дожди. Воздух днем прогреется до +25°, ночью столбики термометров покажут +13°C.

Погода во Львове резко изменится — на город надвигаются дожди. Температурные показатели будут следующими: ночью +8…+10° тепла, а днем +17…+19° тепла.

Погода в Карпатах 16 мая удивит осадками. Столбики термометров в темное время суток покажут от +6° до +8° тепла, а днем температура достигнет +19° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 16 мая ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в мае будет преимущественно теплой, а во второй половине месяца в Украину придет настоящее лето. Средняя месячная температура воздуха составит 13−17° тепла, в горных районах 7−12° тепла.