Погода на завтра. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154658-29-ta-zlyvy-na-zahodi-pogoda-na-zavtra-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 16 травня очікується спекотна та літня, на сході температура повітря досягне позначки +29°. На заході прогнозуються рясні дощі та зливи

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +17° до +29°. Ночі цієї доби будуть відносно теплими. Вітер обіцяють південно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 16 травня прогнозується спекотна, без опадів. Вночі температура повітря опуститься до позначки +11°, а вдень триматиметься на рівні від +23° до +25° тепла.

Погода в Харкові стане по-справжньому спекотною та літньою. Температура повітря вночі фіксуватиметься на рівні від +11° до +13°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на познаці +29°.

Погодні умови в Одесі будуть дещо прохолоднішими, можливі дощі. Повітря вдень прогріється до +25°, вночі стовпчики термометрів покажуть +13°C.

Погода у Львові різко зміниться — на місто насуваються дощі. Температурні показники будуть такими: уночі +8…+10° тепла, а вдень +17…+19° тепла.

Погода в Карпатах 16 травня здивує опадами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +6° до +8° тепла, а вдень температура сягне +19° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 16 травня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в травні буде переважно теплою, а в другій половині місяця до України прийде справжнє літо. Середня місячна температура повітря становитиме 13−17° тепла, у гірських районах 7−12° тепла.