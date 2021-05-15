Третє око. Фото: Dezeen

https://racurs.ua/ua/n154659-nezvychayne-tretie-oko-stvoryly-dlya-nerozluchnyh-zi-smartfonom-foto-video.html

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«Третє око», що покликане дивитися на дорогу, поки людина переписується в смартфоні, винайшов студент Лондонського королівського коледжу мистецтв і дизайну Мінвук Пенг.

Він створив унікальний гаджет у формі ока, який можна вільно прикріпити на чоло. Про це пише Dezeen.





Повідомляється, що незвичайний пристрій складається з плати Arduino, гіроскопа, ультразвукового датчика й динаміка. Також у корпус цього унікального винаходу вбудований спеціальний механізм, який підіймає й опускає роботизовані повіки залежно від положення голови людини.



Працює ця система так — коли людина дістає телефон, то вона нахиляє голову. Після цього око підіймає повіку й починає стежити за дорогою. Якщо користувач «третього ока» раптово захопиться та упреться в можливу перешкоду, то датчик подасть сигнал, що попереджає про можливе зіткнення. Після цього людина підіймає голову, а око автоматично закривається.

Сам розробник заявляє, що його проект не переслідує комерційних цілей і не буде випускатися у виробництво. За допомогою абсурдного гаджета він хотів показати, як часто люди дивляться в телефони під час руху — настільки, що це саме око виросте в людей саме по собі в процесі еволюції, зазначає винахідник.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що канабіс переміг хронічний свербіж. Такі дані оприлюднені в дослідженні вчених із Медичного центру університету Джона Хопкінса, у межах якого за допомогою марихуани вдалося вилікувати 60-річну афроамериканку. Жінка страждала від сверблячки десять років: у неї свербіли руки, ноги та живіт.

Джерело: Dezeen