Міжнародну трасу на Київщині перекрила акція протесту

https://racurs.ua/ua/n154706-mijnarodnu-trasu-na-kyyivschyni-perekryla-akciya-protestu-video.html

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Міжнародну трасу на Київщині перекрила акція протесту — 17 травня обурені забудовою і вирубкою лісів мешканці Ірпеня і Бучі перекрили автодорогу міжнародного значення «Варшавку». Зараз заблокований шлях у Бучі. Таким чином люди протестують проти вирубки лісових галявин.

Про це повідомляє організатор акції Лаврентій Кухалейшвілі на власній Фейсбук-сторінці.

Метою акції є привернення уваги мешканців Приірпіння і центральної влади до знищення і забудови зелених зон у місті. Окрім цього, мешканці міст-супутників Києва скаржаться на зростання кількості автомобілів та нестачу дитсадків і шкіл.