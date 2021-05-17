Міжнародну трасу на Київщині перекрила акція протесту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154706-mijnarodnu-trasu-na-kyyivschyni-perekryla-akciya-protestu-video.htmlРакурс
Міжнародну трасу на Київщині перекрила акція протесту — 17 травня обурені забудовою і вирубкою лісів мешканці Ірпеня і Бучі перекрили автодорогу міжнародного значення «Варшавку». Зараз заблокований шлях у Бучі. Таким чином люди протестують проти вирубки лісових галявин.
Про це повідомляє організатор акції Лаврентій Кухалейшвілі на власній Фейсбук-сторінці.
Метою акції є привернення уваги мешканців Приірпіння і центральної влади до знищення і забудови зелених зон у місті. Окрім цього, мешканці міст-супутників Києва скаржаться на зростання кількості автомобілів та нестачу дитсадків і шкіл.
Ця біда стосується і Ірпеня, і Гостомеля і Ворзеля! Поодинці ми ніколи не переможемо цю будівельну мафію і тих, хто її «кришує" і покриває, — зазначив Кухалейшвілі.