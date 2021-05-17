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Ракурс
Міжнародну трасу на Київщині перекрила акція протесту

Міжнародну трасу на Київщині перекрила акція протесту (ВІДЕО)

17 тра 2021, 11:11
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Міжнародну трасу на Київщині перекрила акція протесту — 17 травня обурені забудовою і вирубкою лісів мешканці Ірпеня і Бучі перекрили автодорогу міжнародного значення «Варшавку». Зараз заблокований шлях у Бучі. Таким чином люди протестують проти вирубки лісових галявин.

Про це повідомляє організатор акції Лаврентій Кухалейшвілі на власній Фейсбук-сторінці.

Метою акції є привернення уваги мешканців Приірпіння і центральної влади до знищення і забудови зелених зон у місті. Окрім цього, мешканці міст-супутників Києва скаржаться на зростання кількості автомобілів та нестачу дитсадків і шкіл.

Ця біда стосується і Ірпеня, і Гостомеля і Ворзеля! Поодинці ми ніколи не переможемо цю будівельну мафію і тих, хто її «кришує" і покриває, — зазначив Кухалейшвілі.


Джерело: Ракурс


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