Чаус вышел на связь — похищенный в Молдове экс-судья записал видео, фото — Сегодня

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Ракурс

Бывший украинский судья Николай Чаус впервые за долгое время вышел на связь и рассказал о своем похищении в Молдове.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Telegram.

Как видите — я жив и здоров, все у меня в порядке. На данный момент я нахожусь в полной безопасности. Кроме того, все мои конечности на месте и челюсть без видимых повреждений, — сказал он.

Чаус отказался сообщить свое местонахождение, но подтвердил, что его действительно похитили.

С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове. Люди, причастные к этому, боялись и боятся, что я вернусь и начну говорить. В ближайшее время я намерен появиться в Украине и дать ответы на все вопросы, — резюмировал Чаус и извинился перед женой за долгое молчание.

Судья многозначительно добавил, что «так нужно было сделать». Чаус, которого в Украине обвиняют во взяточничестве, поблагодарил своим друзьям, которые помогли ему избежать тюрьмы. Он анонсировал свое возвращение в Украину, где вместе с адвокатами хочет «дать ответы на все вопросы», которые интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР.

«Ракурс» сообщал, что Офис президента якобы хочет объявить похищенного в Молдове бывшего украинского судью Николая Чауса российским шпионом, чтобы спасти Владимира Зеленского от скандала. Так утверждает журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники.

Сегодня в Киев прилетает и.о. премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой. Главный пункт визита — уладить скандал с похищением.

3 апреля адвокаты экс-судьи Днепровского райсуда Киева Чауса сообщили о его похищении в центре столицы Молдовы группой вооруженных людей. 5 апреля глава МВД Молдовы заявил о задержании первого подозреваемого. По его словам, Чауса похитили иностранные граждане, они уже покинули страну, перейдя молдавско-украинскую границу.

3 марта Верховный суд Молдовы отказался предоставить Чаусу политическое убежище. В САП после этого заявили, что теперь суд первой инстанции Молдовы продолжит слушание дела об экстрадиции судьи. В Украине Чаусу грозит лишение свободы от 8 до 12 лет.