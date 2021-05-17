Цена премиум-бензина под регулирование не подпадает, заявили в правительстве

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Премиальное топливо не подпадает под установку максимальной торговой надбавки, введенную Кабмином. В Министерстве развития экономики уточнили, о каких видах горючего говорится в постановлении правительства.

Чиновники утверждают, что в перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие постановления Кабмина, включены бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Под установку максимальной наценки «брендовое премиальное топливо» с улучшенными показателями качества не подпадает. Оно предлагается на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо. Об этом 16 мая в Facebook заявило Минэкономики.

Чиновники утверждают, что госрегулирование временно ввели только на бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо.

Правительство взяло под контроль цены на бензин в пятницу. Кабмин 14 мая решил, что на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива — не выше 7 грн за литр и бензина — не выше 5 грн за литр.

В субботу вечером в связи с этим решением некоторые сети АЗС объявили о прекращении продажи нефтепродуктов премиального сегмента из-за убыточности. Продажа топлива этих марок по цене, установленной Кабинетом министров на май, является убыточной. С анонсами выступили сети OKKO, WOG и Socar.

В случае WOG речь идет о марки топлива 95 Mustang и ДТ+ Mustang, в случае Socar — о марках NANO 95 и Diesel Nano Extro.

Приостановка продажи касается только премиальных видов горючего. Производители заявляют, что такое топливо по сравнению с обычными среди прочего повышает мощность двигателя и увеличивает его ресурс.

Сети ОККО и WOG являются одними из крупнейших в Украине, каждая имеет более 400 АЗС. У Socar в Украине около 60 станций.