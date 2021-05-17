Ціна бензину преміум-класу під регулювання не підпадає, заявили в уряді

https://racurs.ua/ua/n154698-cina-benzynu-premium-klasu-pid-reguluvannya-ne-pidpadaie-zayavyly-v-uryadi.html

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Преміальне паливо не підпадає під встановлення максимальної торговельної надбавки, запроваджену Кабміном. В Міністерстві розвитку економіки уточнили, про які види пального йдеться в постанові уряду.

Урядовці стверджують, що у перелік соціально значущих товарів, на які поширюється дія постанови Кабміну, включені бензин марки А-92, бензин марки А-95 і дизельне пальне.

Під встановлення максимальної націнки «брендове преміальне пальне» з поліпшеними показниками якості не підпадає.

Воно пропонується на АЗС для автомобілів преміум сегменту за ціною вищою, ніж соціально значуще пальне. Про це 16 травня у Facebook заявило Мінекономіки.

Отож, урядовці переконують, що держрегулювання тимчасово запровадили тільки на бензин марки А-92, А-95 і дизельне пальне.

Уряд взяв під контроль ціни на бензин у п’ятницю. Кабмін14 травня передбачив, що на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального — не вище 7 грн за літр і бензину — не вище 5 грн за літр.

У суботу увечері у зв’язку з цим рішенням деякі мережі АЗС оголосили про припинення продажу нафтопродуктів преміального сегменту через збитковість. Продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковим. Із анонсами виступили мережі OKKO, WOG та Socar.

У випадку WOG йдеться про марки пального 95 Mustang та ДП+ Mustang, у випадку Socar — про марки NANO 95 та Diesel Nano Extro.

Призупинка продажу стосується лише преміальних видів пального. Виробники заявляють, що таке пальне порівняно зі звичайними з-поміж іншого підвищує потужність двигуна та збільшує його ресурс.

Мережі ОККО і WOG є одними з найбільших в Україні, кожна має понад 400 АЗС. У Socar в Україні близько 60 станцій.