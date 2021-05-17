Как роса на солнце — коронавирус в Украине снова отступил на выходные

https://racurs.ua/n154697-kak-rosa-na-solnce-koronavirus-v-ukraine-snova-otstupil-na-vyhodnye.html

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COVID-19 в Украине за сутки подтвердили у 2 тыс. 136 человек, выздоровели — почти 7 тыс.

В частности, заболели 104 ребенка и 47 медработников. В больницу с коронавирусом попали 1 тыс. 260 человек, а умерло от осложнений 109 украинцев.

За все время пандемии в Украине заболели уже 2 млн 156 тыс. человек, умерло — 48 тыс. 184.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

В то же время привили на выходные 2 тыс. 230 украинцев. Прививки проводились 41 мобильной бригадой по иммунизации и в 83 пунктах. По состоянию на 16 мая года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 тыс. 857 человек.