Як роса на сонці — коронавірус в Україні знову відступив у вихідні

https://racurs.ua/ua/n154697-yak-rosa-na-sonci-koronavirus-v-ukrayini-znovu-vidstupyv-u-vyhidni.html

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COVID-19 в Україні за добу підтвердили у 2 тис. 136 людей, одужали — майже 7 тис.

Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників. В лікарні із коронавірусом потрапили 1 тис. 260 осіб, а померло від ускладнень 109 українців.

За весь час пандемії в Україні захворіли вже 2 млн 156 тис. осіб, померли — 48 тис. 184.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Водночас щепили на вихідні 2 тис. 230 українців. Щеплення проводилось 41 мобільною бригадою з імунізації та 83 пунктами щеплення. Станом на 16 травня року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 558 тис. 857 людей.