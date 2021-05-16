Алгоритм запису освітян на COVID-вакцинацію оприлюднило МОЗ. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n154690-algorytm-zapysu-osvityan-na-covid-vakcynaciu-opryludnylo-moz.html

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Вакцинація від коронавірусу працівників освіти розпочнеться після прибуття чергової партії вакцини Pfizer.

Для того щоб записатися на вакцинацію, працівники закладів освіти повинні звернутися до своїх керівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Після цього керівники закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти повинні сформувати та направити до місцевих органів управління освітою списки охочих зробити щеплення, а ті передають списки обласним департаментам освіти.

Керівники закладів професійної та фахової передвищої освіти самі направляють списки обласним департаментам освіти або КМДА.

Департаменти освіти передають отримані від закладів освіти списки департаментам охорони здоров’я. А керівники закладів вищої освіти самі направляють списки до департаментів охорони здоров’я.

Потім регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівникам закладів освіти, які подали списки, про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу освіти для вакцинації колективу.

Нагадаємо, вакцина Pfizer/BioNTech прибуде до України вже наступного тижня. Основна частина препарату піде на вакцинацію освітян.