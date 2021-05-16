На захист Медведчука став нардеп від «Слуги народу». Фото: 1news.zp.ua

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Ракурс

Віктора Медведчука, підозрюваного у державній зраді, активно підтримує не тільки його кум Володимир Путін та однопартійці, а й депутат зі «Слуги народу» Євген Шевченко.

Ви маєте розуміти, що боретеся не з Медведчуком, а боретеся з трьома мільйонами громадян України, які проголосували за політичну силу, очолювану Медведчуком, — сказав Шевченко в ефірі телеканалу «Наш».

При цьому у студії був інший депутат від «Слуги народу» — Юрій Камельчук, однак він не зробив зауваження колезі.

Ми постійно воюємо із відьмами, шукаємо чорну кішку у темній кімнаті, а там її нема. Через ці усі наші проблеми та розкол у суспільстві, — заявив Шевченко.

Нардеп також зазначив, що Медведчук — «вагомий політик та заслуговує на повагу».

Нещодавно нардеп зустрічався із невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Під час засідання фракції поведінку Шевченка розглянули, але за його виключення не проголосували.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмін Віктора Медведчука на українських бранців, які незаконно утримуються на території Росії, не виключили в Раді нацбезпеки й оборони України. У разі засудження нардепа від ОПЗЖ, його можуть віддати Москві в рамках обміну на полонених українців.