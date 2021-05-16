На защиту Медведчука стал нардеп от «Слуги народа». Фото: 1news.zp.ua

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Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, активно поддерживает не только его кум Владимир Путин и однопартийцы, но и депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко.

Вы должны понимать, что боретесь не с Медведчуком, а боретесь с тремя миллионами граждан Украины, которые проголосовали за политическую силу, возглавляемую Медведчуком, — сказал Шевченко в эфире телеканала «Наш».

При этом в студии был другой депутат от «Слуги народа» — Юрий Камельчук, однако он не сделал замечания коллеге.

Мы постоянно воюем с ведьмами, ищем черную кошку в темной комнате, а там ее нет. Из-за этого все наши проблемы и раскол в обществе, — заявил Шевченко.

Нардеп также отметил, что Медведчук — «весомый политик и заслуживает уважения».

Недавно нардеп встречался с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Во время заседания фракции поведение Шевченко рассмотрели, но за его исключение не проголосовали.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен Виктора Медведчука на украинских узников, которые незаконно удерживаются на территории России, не исключили в Совете нацбезопасности и обороны Украины. В случае осуждения нардепа от ОПЗЖ, его могут отдать Москве в рамках обмена пленными.