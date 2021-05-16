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Ракурс
Алгоритм записи педагогов на COVID-вакцинацию обнародовал Минздрав. Фото: mil.gov.ua

Алгоритм записи педагогов на COVID-вакцинацию обнародовал Минздрав

16 мая 2021, 18:50
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Вакцинация от коронавируса работников образования начнется после прибытия очередной партии вакцины Pfizer.

Для того чтобы записаться на вакцинации от коронавируса, работники учреждений образования должны обратиться к своим руководителям, сообщило Министерство здравоохранения.

После этого руководители заведений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования должны сформировать и направить в местные органы управления образованием списки желающих сделать прививки, а те передают списки областным департаментам образования.

Руководители заведений профессионального и профессионального предвысшего образования сами направляют списки областным департаментам образования или КГГА.

Департаменты образования передают полученные от учебных заведений списки департаментам здравоохранения. А руководители высших учебных заведений сами направляют списки в департаменты здравоохранения.


Затем региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в образовательное учреждение для вакцинации коллектива.

Напомним, вакцина Pfizer/BioNTech прибудет в Украину на следующей неделе. Основная часть препарата пойдет на вакцинацию работников образования.

Источник: Ракурс


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