Ціни на бензин. Фото: Головбух

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Ціни на бензин в Україні вирішили державно врегулювати після низки коливань. У зв’язку з цим преміальний бензин зник з українських АЗС.

Рішення уряду щодо заморожування цін набрало чинності в суботу, 15 травня. Після цього три найбільші мережі АЗС призупинили продаж преміального палива. Про це повідомляє «РБК-Україна».





Найбільші мережі АЗС прокоментували припинення продажу преміального бензину, і заявили, що скасовують знижки для клієнтів та продаж преміального пального через збитковість для компаній.

WOG

У зв’язку з оприлюдненням проекту постанови Кабміну, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне, ми змушені припинити реалізацію преміального пального 95 Mustang та ДП +Mustang, заявили в компанії.

OKKO

Через запровадження державного регулювання цін на пальне на АЗК ОККО тимчасово зупинено реалізацію PULLS 95 та PULLS Diesel. Це пов’язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабміном на травень, є збитковим для мережі.

SOCAR

15 травня ми скоригували ціни на основні види пального з урахуванням введених обмежень. Водночас компанія змушена тимчасово зупинити реалізацію преміального пального — NANO 95, Diesel Nano Extro, а також нарахування додаткових знижок для наших клієнтів до отримання додаткових роз’яснень.

KLO

Через запровадження державного регулювання цін на пальне продаж VENTUS 95 та VENTUS Diesel став неможливим. Також ми змушені зменшити знижки за акцією «Всім сім». Відтепер максимальна знижка становитиме 5 грн/л.

Зникнення палива на вихідних викликало негайну реакцію Міністерства економіки, яке ввечері в неділю, 16 травня, випустило роз’яснення про те, що рішення Кабміну не стосується преміального палива. Після цього мережі АЗС почали відновлювати продаж преміального палива. На сайтах ОККО і SOCAR вже виставлені ціни на ці види бензину й дизельного палива.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціна на бензин в Україні зафіксується на одному рівні після постійних коливань. Кабінет міністрів України ухвалив поставу, якою встановив граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Джерело: РБК-Україна