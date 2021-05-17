Білл Гейтс покинув Microsoft через роман з підлеглою — WSJ

https://racurs.ua/ua/n154711-bill-geyts-pokynuv-microsoft-cherez-roman-z-pidleglou-wsj.html

Ракурс

Білл Гейтс залишив раду директорів американської корпорації Microsoft після того, як в розпал жіночої кампанії MeToo у 2019 році співробітниця Microsoft написала лист-викриття, у якому згадала і про роман з Гейтсом у 2000 році. У листі нібито також містилося прохання, щоб дружина Гейтса Мелінда його прочитала. Компанія розпочала розслідування сексуальних відносин Білла Гейтса з підлеглою.

Згодом 65-річний Гейтс зізнався у романі з жінкою-інженером з Microsoft. Зауважимо, що він раптово покинув правління Microsoft у 2020 році після того, як компанія ініціювала розслідування незалежною юридичною фірмою. Деякі члени правління вважали, що багаторічний «службовий» роман Гейтса нашкодив іміджу компанії. Водночас прес-секретар Гейтса заявила, що його рішення покинути раду директорів IТ-гіганта не має нічого спільного з цією справою. Про це пише Wall Street Journal з посиланням на джерела в Microsoft.

Окрім цього, видання Daily Beast вказує, що Гейтс радився з обвинуваченим у секс-торгівлі, зокрема й неповнолітніми, філантропом Джеффрі Епштейном (котрий згодом нібито покінчив життя самогубством у в’язниці) щодо того, як розірвати «токсичний» шлюб зі своєю дружиною.

Раніше The New York Times писала про те, що у Гейтса була сумнівна репутація, а його поведінка створювала некомфортне середовище. Гейтс нібито кілька разів запрошував на побачення співробітниць Microsoft, попри свій тривалий шлюб.

Нагадаємо, 3 травня Білл Гейтс і його дружина Мелінда оголосили про розлучення після 27 років шлюбу. Мелінда отримала після розлучення понад 3 млрд дол.

Білл Гейтс вважається одним з найбагатших людей у світі. Його статки становлять 130 млрд дол.

Джерело: Wall Street Journal, Daily Beast