Деньги МВФ — в НБУ сообщили дедлайн переговоров. Фото: УП

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Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) продолжаются — Украина в ближайшие недели может достичь соглашения на уровне персонала.

По нашим положительным ожиданиям, в течение следующих нескольких недель нам удастся выйти на staff level agreement — это будет текст обновленного Меморандума. Мы дискутируем с МВФ. После достижения договоренности мы скажем, что настал этот «счастливый» момент — достигнуто SLA. Далее мы должны будем выполнять предварительные мероприятия, — рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью FinClub.

Он объяснил, что эти меры должны быть выполнены до каникул, на которые фонд уйдет летом.

Если мы выполняем все предыдущие мероприятия, Украина выходит на Совет директоров МВФ. Учитывая каникулы в МВФ во второй половине лета, безусловным приоритетом для нас будет выполнение предварительных мер до конца июня, — сказал Гелетий.

Также он объяснил, что судьба необходимых законопроектов зависит от Верховной Рады. Только после выполнения обязательств Украины перед МВФ можно будет рассчитывать на новый транш.

Все эти вопросы мы должны урегулировать, чтобы двигаться к достижению соглашения на уровне персонала — staff level agreement — и дальше выполнять предварительные мероприятия и уже попадать с первым пересмотром программы в Совет директоров МВФ, — сказал замглавы НБУ.



Напомним, монобольшинство «Слуги народа» планирует до 1 июня принять несколько ключевых законов, чтобы получить деньги от Международного валютного фонда.

Среди законов, которые требует принять МВФ, — окончательное принятие закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях и о внесении изменений в закон о НАБУ. Кроме того, «слуги» внесут и закон об изменениях в закон о Нацбанке, который должен укрепить его независимость. На данный момент до конца сессии в Верховной Раде осталось пять пленарных недель.