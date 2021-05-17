Продажа земли, легализация марихуаны и газ задешево: референдумы начинаются Фото pixabay

https://racurs.ua/2864-prodaja-zemli-legalizaciya-marihuany-i-gaz-zadeshevo-referendumy-nachinautsya.html

Ракурс

Законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» был подан президентом в ВРУ летом 2020 года как неотложный, проголосованный парламентом окончательный вариант закона о референдуме подписан Владимиром Зеленским 8 апреля 2021-го. Мы уже рассказывали о том, что референдум — весьма специфический и даже опасный политический инструмент.

Как любое серьезное оружие, этот закон требует полевых испытаний и пристрелки. И, кажется, такие испытания уже начались. В пятницу, 14 мая, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала пять инициативных групп о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе, выдвинувших пять суперпопулистских вопросов.

Политически озабоченная Днепропетровщина

Еще 27 апреля на сайте ЦИК появилась новость о том, что комиссия направила своих представителей на собрания граждан о проведении всеукраинского референдума по народной инициативе. Они были запланированы в 16 населенных пунктах, в основном в селах, 15 из которых находятся… в Днепропетровской области. И эти собрания должны были пройти в один и тот же день — 29 апреля. (Шестнадцатое — 4 июля в Киеве.) Глава комиссии Олег Диденко заявил о том, что это первое, можно сказать, историческое решение ЦИК такого рода, и оно соответствует требованиям Закона Украины «О всеукраинском референдуме».

Оказалось, что на 15 собраниях выносились однотипные вопросы, и ЦИК в итоге зарегистрировала пять инициативных групп, созданных в пгт Петриковка, Васильковка, Кринички, селе Шестерня и городе Никополь (все — Днепропетровской области).

Политически активных жителей Днепропетровщины, в едином порыве собравшихся 29 апреля, из всего спектра проблем Украины интересуют пять основных вопросов:

Поддерживаете ли Вы предложение, чтобы газ, который добывается на территории Украины, поставлялся гражданам Украины с целью использования в бытовых нуждах и государственным и коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям по цене, которая включает цену его добычи и надбавку к цене добычи не более чем 30 процентов? Поддерживаете ли Вы возможность продажи земель (земельных участков) сельскохозяйственного назначения в Украине? Поддерживаете ли Вы продажу объектов стратегической собственности Украины? Поддерживаете ли Вы легализацию игорного бизнеса в Украине? Поддерживаете ли Вы легализацию наркотика марихуана в Украине?

(Корявый стиль оригинала сохранен.)

Согласитесь, что слова об «историческом решении» (а также о «прямом народовластии» и самой что ни на есть демократической демократии) в этом случае звучат смешно. Инициаторам собраний было лень озаботиться даже тем, чтобы шоу политически активных «простых людей» происходили хотя бы в трех-четырех областях страны, — с целью создать видимость широкого общеукраинского истинно народного порыва. А то получается, что в селах вокруг Днепра живут очень инициативные граждане, а где-нибудь в Запорожье или хоть в Карпатах — инертные.

Любому понятно, что днепропетровские селяне вдруг взялись инициировать референдум не просто так. Отсюда вопрос: а кто на самом деле решил все это затеять?

«Речь идет просто о неких инициативных группах, на скорую руку сколоченных в Днепропетровской области, — прокомментировал «Ракурсу» ситуацию политолог и политтехнолог Олег Постернак. — Здесь чувствуется почерк губернатора Валентина Резниченко, который мог действовать по указанию из Киева». (Для справки: президент В.Зеленский назначил В.Резниченко губернатором Днепропетровской области 10 декабря 2020 года.)

Скачки популистов: кто успеет раньше?

Политтехнолог Олег Постернак говорит о том, что в этой ситуации может быть обкатана технология блокирования невыгодных власти инициативных групп. В Законе Украины «О всеукраинском референдуме» прописано право ЦИК отказывать в регистрации тем инициативным группам, у которых вопрос совпадает с вопросом, выдвинутым ранее другой инициативной группой.

Вопрос можно сформулировать таким образом: кто кого обскачет на этот раз в гонке за право называться «радетелем за народные интересы». По мнению политтехнолога, выиграть гонку можно путем регистрации формальных инициативных групп по проблемным вопросам, блокируя деятельность групп, созданных по инициативе других политсил.

И действительно, 13 мая, накануне решения ЦИК, на сайте Всеукраинского объединения «Батьківщина» появилось заявление заместителя главы партии Ивана Крулько о том, что политсиле хотят помешать провести земельный референдум путем создания фейковых инициативных групп. «Как вы думаете, соберут ли эти инициативные группы нужное количество подписей? Лично я ответ на этот вопрос знаю», — пишет политтехнолог Олег Постернак.

Но здесь возникает еще один вопрос: как обычный избиратель, не владеющий инсайдерской информацией, может определить, от кого исходит вопрос, вынесенный на референдум? Ведь в сообщениях ЦИК говорится просто о неких «инициативных группах».

Профессионалы, внимательно отслеживающие подковерную борьбу разных политсил, могут четко сказать, откуда растут ноги у той или иной «народной инициативы». А вот рядовой избиратель вряд ли станет задаваться подобными вопросами. Главное, чтобы сама проблема, вынесенная на референдум, задевала за живое.

И тут снова стоит вернуться к сути вопросов, которые предлагается всенародно обсудить.

Референдум: пристрелка оружия

Все пять вопросов — золотой фонд популизма. Если на первый, о ценах на газ, большинство ответит утвердительно (интересно, а кто будет против?), то на остальные (о продаже земли, объектов стратегического назначения, о легализации марихуаны и игорного бизнеса) обыватель обычно отвечает паническим «нет!», даже не пытаясь вникнуть в суть дела. Такие вопросы интересны тем, что на их примере можно хорошо проследить, как манипулируют общественным мнением.

Возьмем хотя бы рынок земли. Объективно его открытие — отличная вещь в первую очередь для крестьянина, который, формально имея землю, вынужден был сдавать ее в аренду крупным агромагнатам за мешок зерна или ведро подсолнечного масла в год. Но стоит очередному популисту прокричать с трибуны: «Негодяи распродают Родину!», как у так называемого простого человека стекленеют глаза, и он согласно кивает: «Да, нельзя продавать родную землю олигархам (иностранцам, масонам, рептилоидам — нужное подчеркнуть)». Такая же история с игорным бизнесом и «наркотиком марихуаной». Нехорошо! Почему? «Потому что аморально и незаконно!» — говорит обыватель, игравший лишь в дурака на щелбаны и видевший только дикую коноплю под забором.

На самом деле тем, кто предлагает эти вопросы, плевать и на рынок земли, и на марихуану. Это просто обкатка технологий. Как сформулировать вопрос так, чтобы получить на него нужный ответ? Как провести такую предварительную медийную подготовку, которая обеспечит требуемый процент положительных или отрицательных ответов?

Вот тут стоит еще раз вернуться к истории о референдумах 1991 года. Все любят вспоминать судьбоносный опрос общественного мнения, состоявшийся 1 декабря 1991 года и фактически закрепивший независимость Украины. На вопрос о том, хотят ли они жить в независимом государстве, утвердительно ответили более 90% избирателей. Но мало кто помнит о том, что марте того же года, еще до провозглашения независимости Украины, был проведен первый в СССР всесоюзный референдум. Тогда на вопрос «Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе СССР», положительно ответили более 70% избирателей.

…Центральная избирательная комиссия установила срок сбора подписей под пятью инициативами — 90 дней, с 15 мая по 12 августа 2021 года. В эти три месяца будет отрабатываться технология сбора подписей, затем — технология подготовки аудитории к правильному голосованию.

Если «зеленая» инициативная группа обогнала «Батьківщину» для того, чтобы задавить, например, референдум о рынке земли, то это, на взгляд автора, замечательно. Но действительно ли «слуги» преследуют такую цель, покажет время.

Если путем референдума в стране «закопают» инициативу о легализации марихуаны, не смертельно. Это не самый главный вопрос для украинского общества.

Но если отработка технологий пройдет успешно, кто знает, какие вопросы могут быть вынесены на референдум в следующий раз?