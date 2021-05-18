Гроза и сильный ветер – погода в Украине 19 мая. Фото: kyiv.depo.ua

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Погодав Украине в среду, 19 мая, ожидается с дождями и грозами.

Прохладнее всего будет в западных областях, теплее всего — на юге и востоке, сообщает Укргидрометцентр.

Спасатели предупредили об осложнении погодных условий 19 мая. В западных, южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.

Погода в Киеве ожидается с дождем, также прогнозируют грозы. Температура ночью будет 11−13° выше нуля, днем ​​— 17−19° тепла.

Погода в Харькове также будет дождливой. Ночью ожидается 11−13° выше нуля, температура днем ​​составит 17−19° с отметкой плюс.

Погода во Львове прогнозируется с дождем и грозами. Температура воздуха ночью составит 9−11° тепла, днем ​​— 15−17° с отметкой плюс.

Погода в Одессе также будет с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажуть12−14° с отметкой плюс, днем ​​ожидается 20−22° выше нуля.

Погода в Карпатах ожидается пасмурная, прогнозируют дожди. Ночью температура будет 9−11° с отметкой плюс, днем ​​будет теплее — 17−19° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 19 мая будет неспокойной, в течение дня ожидаются небольшие возмущения.