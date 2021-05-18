15 летний Денис Родиков совершил самоубийство, фото: полиция Киевщины

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Самоубийство совершил 15-летний Денис Родиков — сын умерших недавно на Киевщине многодетных супругов.

Юноша прыгнул с моста на бетонный тротуар. От полученных травм он сегодня, 18 мая, около 6.00 умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Отмечается, что вчера, 17 мая, Родиков утром ушел из дома, оставив в соцсетях сообщение о намерении покончить жизнь самоубийством.

Правоохранители сразу начали его поиски, отслеживали камеры видеонаблюдения, установили все возможные связи и держали постоянный контакт со всеми родными и друзьями Дениса.

Для поисков парня были задействованы все подразделения полиции Фастовщины, оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские Киевщины, подключили аэроразведку и киберполицию, — отмечают в полиции.

В частности, было установлено, что Родиков для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.

Однако предотвратить попытку самоубийства юноши не удалось.

Полиция постоянно мониторила сообщение по спецлинии «102» и установила, что именно в Киеве парень прыгнул с моста на бетонный тротуар, — отмечается в сообщении.

По этому инциденту открыто уголовное производство по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Напомним, в марте от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 умерли соучредители детского дома семейного типа Диана Родикова-Ермакова и Владимир Родиков. В результате остались сиротами 13 детей.