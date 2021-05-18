Сын умерших от COVID-19 многодетных супругов совершил самоубийство (ВИДЕО)https://racurs.ua/n154794-syn-umershih-ot-covid-19-mnogodetnyh-suprugov-sovershil-samoubiystvo-video.htmlРакурс
Самоубийство совершил 15-летний Денис Родиков — сын умерших недавно на Киевщине многодетных супругов.
Юноша прыгнул с моста на бетонный тротуар. От полученных травм он сегодня, 18 мая, около 6.00 умер в больнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
Отмечается, что вчера, 17 мая, Родиков утром ушел из дома, оставив в соцсетях сообщение о намерении покончить жизнь самоубийством.
Правоохранители сразу начали его поиски, отслеживали камеры видеонаблюдения, установили все возможные связи и держали постоянный контакт со всеми родными и друзьями Дениса.
Для поисков парня были задействованы все подразделения полиции Фастовщины, оперативники, спецназовцы, ювенальные полицейские Киевщины, подключили аэроразведку и киберполицию, — отмечают в полиции.
В частности, было установлено, что Родиков для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.
Однако предотвратить попытку самоубийства юноши не удалось.
Полиция постоянно мониторила сообщение по спецлинии «102» и установила, что именно в Киеве парень прыгнул с моста на бетонный тротуар, — отмечается в сообщении.
По этому инциденту открыто уголовное производство по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.
Напомним, в марте от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 умерли соучредители детского дома семейного типа Диана Родикова-Ермакова и Владимир Родиков. В результате остались сиротами 13 детей.