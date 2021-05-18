15 річний Денис Родіков здійснив самогубство, фото: поліція Київщини

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Самогубство здійснив 15-річний Денис Родіков — син померлого нещодавно багатодітного подружжя на Київщині.

Юнак стрибнув з мосту на бетонний тротуар. Від отриманих травм він сьогодні, 18 травня, близько 6.00 помер у лікарні. Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Зазначається, що вчора, 17 травня, Родіков зранку пішов із дому, залишивши у соцмережах повідомлення про намір покінчити життя самогубством.

Правоохоронці відразу почали його пошук, відстежували камери відеонагляду, встановили всі можливі зв’язки та тримали постійний контакт з усіма рідними і друзями Дениса.

Для пошуків хлопця були задіяні всі підрозділи поліції Фастівщини, оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, підключили аеророзвідку та кіберполіцію, — зазначають у поліції.

Зокрема, було встановлено, що хлопець задля маскування викинув верхній одяг по дорозі, у селищі Калинівка.

Проте запобігти спробі самогубства юнака не вдалося.

Поліція постійно моніторила повідомлення на спецлінію «102» та встановила, що саме в Києві хлопець стрибнув із мосту на бетонний тротуар, — зазначається в повідомленні.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у березні від ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 померли співзасновники дитячого будинку сімейного типу Діана Родікова-Єрмакова та Володимир Родіков. В результаті залишилися сиротами 13 дітей.