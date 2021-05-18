CNN звільнила журналіста через заяву про «нового Гітлера» і євреїв

https://racurs.ua/ua/n154796-cnn-zvilnyla-jurnalista-cherez-zayavu-pro-novogo-gitlera-i-ievreyiv.html

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Американська телекомпанія CNN звільнила свого співробітника у відповідь на його заяви про Гітлера і антисемітські висловлювання у соцмережах на тлі триваючого конфлікту між Ізраїлем і сектором Газа. Йдеться про пакистанського журналіста Адиля Раджі, який співпрацював з CNN як фрілансер.

Він допомагав збору новин з Ісламабада. Але, з огляду на його жахливі заяви, він більше не працюватиме з CNN, — повідомили в американському медіа.

Журналіст почав співпрацювати з CNN у 2014 році. Його тодішні висловлювання також носили антисемітський характер. Наприклад, під час футбольного чемпіонату 2014 року, він пояснив, чому вболіває за збірну Німеччини: «Гітлер був німцем, і він правильно вчинив з цими євреями». Наступного дня він написав «Хайль Гітлер!». Тоді його висловлювання пройшли практично непоміченими.

Водночас два дні тому, коментуючи події в секторі Газа, Раджа написав, що світові потребує нового Гітлера.

Я радий, що навіть одним твітом сприяв палестинській справі. Моє звільнення демонструє, чого варті західні заяви про свободу слова, — заявив звільнений журналіст.

За його словами, він не шкодує про свій вчинок.

Нагадаємо, армія Ізраїлю продовжує проведення в секторі Гази антитерористичної операції під кодовою назвою «Страж стін» («Шомер а-Хомот»), розпочатої 11 травня після масованого ракетного обстрілу ізраїльської території. Впродовж перших семи днів операції були нанесені сотні ударів по цілях у секторі Гази. МОЗ Гази повідомив про приблизно 210 убитих і понад 1 тис. 400 поранених. 10−16 травня ХАМАС, «Ісламський джихад» та інші угруповання випустили понад 3 тис. ракет по Ізраїлю.

Джерело: NEWSru.co.il