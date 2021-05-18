Ізраїль та Палестина. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n154761-izrayil-ta-sektor-gazy-rozmylo-na-znimkah-google-foto.html

Ракурс

Ізраїль та Палестина, між якими відновилися активні бойові дії, стали «розмитими» на знімках зі супутника в сервісі Google (Гугл).

Значна частина фотографій як Ізраїлю, так і Палестини, представлені у вигляді супутникових зображень із низькою роздільною здатністю, хоча інші регіони планети зафіксовані на фото в значно вищій якості. Про це повідомляє BBC.





Дослідники конфліктів скаржаться — роздільна здатність супутникових фото не дозволяє роздивитися навіть авто на вулицях міст. Тому підтвердити місця ракетних обстрілів у Газі та Ізраїлі фактично неможливо, спираючись на інформацію, отриману зі знімків.

Зауважимо, що до минулого року уряд США обмежував якість супутникових зображень, які дозволялося надавати на комерційній основі. У 1997 році американський уряд ухвалив поправку, яка дозволила Ізраїлю оприлюднювати фото з низькою роздільною здатністю з поглядів безпеки. Однак у липні 2020 року закон було скасовано, відтак уряд США почав дозволяти компаніям використовувати фотографії високої роздільної здатності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ізраїль атакував безпілотний підводний човен ХАМАСу, який перебував на узбережжі сектора Газа. Для цього армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) використовувала бойовий корабель і безпілотний літальний апарат.

Джерело: BBC