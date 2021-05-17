Ізраїль атакував безпілотний підводний човен ХАМАСу

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Ізраїль атакував безпілотний підводний човен ХАМАСу, який перебував на узбережжі сектора Газа. Для цього армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) використовувала бойовий корабель і безпілотний літальний апарат.

За даними прес-служби ЦАХАЛ, 17 травня внаслідок спільних дій Військово-морських сил і Військово-повітряних сил вдалося «запобігти спробі морського теракту», який палестинський ісламістський рух планував реалізувати за допомогою безпілотної субмарини.

Раніше бойовики ХАМАС доставили підводний апарат на узбережжя північної частини сектора Гази. За даними ЦАХАЛа, внаслідок атаки Ізраїлю з моря і з повітря підводний човен, а також транспортний засіб, який привіз його на берег, були знищені.

Нагадаємо, армія Ізраїлю продовжує проведення в секторі Гази антитерористичної операції під кодовою назвою «Страж стін» («Шомер а-Хомот»), розпочатої 11 травня після масованого ракетного обстрілу ізраїльської території. Впродовж перших шести днів операції були нанесені сотні ударів по цілях у секторі Гази. МОЗ Гази повідомив про приблизно 200 убитих і понад 1 тис. 200 поранених.

10−16 травня ХАМАС, «Ісламський джихад» та інші угруповання випустили понад 3 тис. ракет по Ізраїлю.