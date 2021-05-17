Израиль атаковал беспилотную подлодку ХАМАС

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Ракурс

Израиль атаковал беспилотную подлодку ХАМАС, которая находилась на побережье сектора Газа. Для этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала боевой корабль и беспилотный летательный аппарат.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, 17 мая в результате совместных действий Военно-морских сил и Военно-воздушных сил была предотвращена «попытка морского теракта», который палестинское исламистское движение планировало реализовать с помощью беспилотной подлодки.

Ранее подводный аппарат был доставлен боевиками ХАМАС на побережье северной части сектора Газы. По данным ЦАХАЛа, в результате атаки Израиля с моря и с воздуха подлодка, а также транспортное средство, доставившее его на берег, были уничтожены.

Напомним, армия Израиля продолжает проведение в секторе Газы антитеррористической операции под кодовым названием «Страж стен» («Шомер а-Хомот»), начатую 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории. За первые шесть дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о примерно 200 убитых и более 1 тыс. 200 раненых.

10−16 мая ХАМАС, «Исламский джихад» и другие группировки выпустили свыше 3 тыс. ракет по Израилю.