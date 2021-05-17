Ворон ограбил писателя на пляже в Великобритании. Фото: krasivosti.pro/pticy

https://racurs.ua/n154730-voron-ograbil-pisatelya-na-plyaje-v-velikobritanii-foto.html

Ракурс

Ворон ограбил известного писателя в городе Флашинг в Великобритании и оставил его кошелек на дереве в частном владении.

41-летний Вайл Менмуир, номинировавшийся на Букеровскую премию в 2016 году, отправился поплавать на местный пляж. Он уже выбирался на берег, когда заметил, что в его вещах роется ворон. Об этом сообщает Metro.

Птица вытащила из кармана штанов кошелек британца и взлетела на ближайшее дерево. Не найдя ничего интересного для себя, ворон разбросал деньги и банковские карточки по веткам и улетел.

Кроме того, дерево на которое сбежал «грабитель», находилось на частной территории, и мужчине пришлось объяснять хозяевам, в какую дурацкую ситуацию он попал, прежде чем они пустили его в сад. В итоге писателю пришлось залезть на дерево и собрать разбросанные вещи.

Я собирался на этой неделе встретиться с читателями и поговорить о моей новой книге, но похоже, все вопросы будут о том, как меня ограбила птица, — посмеялся Менмуир.



Источник: Metro