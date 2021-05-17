«Черный грибок» атакует больных COVID-19 в Индии, есть жертвы

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«Черный грибок» (мукормикоз) атакует больных коронавирусной инфекции на западе Индии. По меньшей мере 16 пациентов из города Аурангабад в штате Махараштра, у которых ранее диагностировали COVID-19, умерли от вспышки грибкового заболевания в апреле-мае.

Общее число пациентов, страдающих на мукормикоз, в больницах города составило 200 человек. Об этом пишет издание Times of India со ссылкой на медицинские органы штата.

Большинство пациентов с COVID-19, у которых обнаружили «черный грибок», страдают диабетом и принимают стероиды для лечения. Они стали главной причиной возникновения у них мукормикоза, — указал специалист по здравоохранению муниципальной корпорации Аурангабада Ниты Падалкар.

По его словам, процесс сбора данных об инфицированных грибковым заболеванием продолжается, поэтому их количество может увеличиться.

Напомним, еще до пандемии коронавируса мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах мира из-за большого количества страдающих диабетом. СМИ Индии сообщают о росте числа больных мукормикозом в штате Махараштра, его столице Мумбаи, а также в штате Гуджарат и других регионах страны.

Мукормикоз чаще всего возникает у пациентов с коронавирусом, которые длительное время находятся в отделениях интенсивной терапии, больных диабетом, и у тех, кто получает большие дозы стероидов. Из-за низкого иммунитет грибок поражает пазухи, глаза, мозг.

Источник: Times of India.