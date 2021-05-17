Коронавирус в Индии. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n154728-krasili-ognetushiteli-moshenniki-pridumali-sposob-najitsya-na-epidemii-v-indii.html

Ракурс

Коронавирус в Индии продолжает бушевать, в связи с чем активизировались мошенники, которые наживаются на эпидемии.

Местные «изобретатели» начали продавать людям и больницам поддельные кислородные баллоны, лекарства и даже атрибуты для ритуальных услуг. Об этом сообщает The New York Times.

Только за прошлый месяц полиция Индии задержала в столице страны более двух сотен людей, которым предъявили обвинения в мошенничестве. Они создали нелегальную фирму, которая поставляла кислородные баллоны, оказавшиеся на самом деле окрашенными огнетушителями.

Отмечается, что прибыль мошенники видели не только в фальсифицированных товарах, но и в потенциально опасных. Так, правоохранителям удалось задержать группу индусов, которые собирали в крематориях использованную погребальную одежду умерших и перепродавали ее. Также обвинения выдвинули врачу от руководящей индийской партии, который продавал доступ к койкам в государственной больнице.

В частности, полиция арестовала и двух мужчин, которых обвинили в продаже плазмы по цене до 1 тыс. долл. за штуку. Сообщается, что один из мужчин нашел донора плазмы для своих потребностей в социальных сетях, а затем продал плазму через посредника.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Индии может привести к росту цен на чай, поскольку засуха и рекордное количество больных инфекцией ставит под угрозу сбор урожая в этом году. Уже сейчас в главном штате Индии по производству чая Ассаме обнаружили вспышку коронавируса на 90 из 800 чайных плантаций.

Источник: The New York Times