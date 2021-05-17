Коронавірус в Індії. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n154728-farbuvaly-vognegasnyky-shahrayi-vygadaly-sposib-najytysya-na-epidemiyi-v-indiyi.html

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Коронавірус в Індії продовжує вирувати, у зв’язку з чим активізувалися шахраї, що наживаються на епідемії.

Місцеві «винахідники» почали продавати людям та лікарням підроблені кисневі балони, ліки та навіть атрибути для ритуальних послуг. Про це повідомляє The New York Times.

Лише за минулий місяць поліція Індії затримала в столиці країни понад дві сотні людей, яким висунули звинувачення в шахрайстві. Вони створили нелегальну фірму, яка постачала кисневі балони, які насправді виявилися пофарбованими вогнегасниками.

Зазначається, що прибуток шахраї вбачали не лише у фальсифікованих товарах, але й у потенційно небезпечних. Так, правоохоронцям вдалося затримати групу індусів, що збирали в крематоріях використаний погребальний одяг померлих та перепродавали його. Було також звинувачено лікаря від керівної індійської партії, який продавав доступ до ліжок у державній лікарні.

Зокрема, поліція заарештувала й двох чоловіків, яких звинуватили в продажу плазми за ціною до 1 тис. дол. за штуку. Повідомляється, що один із чоловіків випросив донорів плазми для своїх потреб у соціальних мережах, а потім продав плазму через посередника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Індії може призвести до зростання цін на чай, оскільки засуха та рекордна кількість хворих на інфекцію ставить під загрозу збір врожаю цього року. Уже зараз у головному штаті Індії з виробництва чаю Ассамі виявили спалах коронавірусу на 90 з 800 чайних плантацій.

Джерело: The New York Times