Киве придется перечитать свою диссертацию, заявили у Авакова, фото — Главком

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Ракурс

Кандидатская диссертация народного депутата Ильи Киви может пройти детальную проверку компетентными органами. После этого нардепу от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», возможно, придется пройти повторную защиту научной работы.

О таком варианте развития событий на телеканале «Обозреватель» рассказал советник министра внутренних дел Украины, доктор философии по праву Владимир Мартыненко.

Советник Арсена Авакова предположил, что экспертный совет может отправить работу Кивы на повторную экспертизу, поскольку так предусмотрено в случае, если во время написания экспертного заключения возникают определенные сомнения.

Повторная защита возможна в спецсовете уже какого-то другого вуза. Целью проверки является поиск доказательств подлинности работы (Кива должен доказать, что это его работа). Автор также должен показать свою осведомленность в тексте диссертации и доказать наличие соответствующих научных статей.

Именно по этой причине Мартыненко сомневается в том, что Киве все же присвоят научную степень.

Ранее экс-министр Анна Новосад заверила, что ученую степень Ильи Кивы утвердит Аттестационная комиссия МОН, которую возглавляет министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Источник: «Обозреватель»