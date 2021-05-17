Идею обмена Медведчука на узников Кремля прокомментировали у Путина. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n154726-ideu-obmena-medvedchuka-na-uznikov-kremlya-prokommentirovali-u-putina.html

Ракурс

Обмен Виктора Медведчука, пророссийского политика, на украинских узников Кремля, не рассматривают российские власти.

Мы заметили это заявление. Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно рассматривать эту идею, — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ряд действующих украинских политиков «успешно ведут бизнес в РФ», но он не может назвать их имена.

Комментируя отношения Киева и Москвы, Песков сказал, что Россия якобы «открыта для дружественного диалога и попыток нормализации отношений».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Совете нацбезопасности и обороны Украины не исключили обмен Виктора Медведчука на украинских узников, которые незаконно удерживаются на территории России.