Идею обмена Медведчука на узников Кремля прокомментировали у Путина

Идею обмена Медведчука на узников Кремля прокомментировали у Путинаhttps://racurs.ua/n154726-ideu-obmena-medvedchuka-na-uznikov-kremlya-prokommentirovali-u-putina.htmlРакурс
Обмен Виктора Медведчука, пророссийского политика, на украинских узников Кремля, не рассматривают российские власти.
Мы заметили это заявление. Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно рассматривать эту идею, — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, ряд действующих украинских политиков «успешно ведут бизнес в РФ», но он не может назвать их имена.
Комментируя отношения Киева и Москвы, Песков сказал, что Россия якобы «открыта для дружественного диалога и попыток нормализации отношений».
Напомним, ранее мы сообщали, что в Совете нацбезопасности и обороны Украины не исключили обмен Виктора Медведчука на украинских узников, которые незаконно удерживаются на территории России.