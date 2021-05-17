Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ідею обміну Медведчука на в'язнів Кремля прокоментували в Путіна. Фото: ТАСС

Ідею обміну Медведчука на в’язнів Кремля прокоментували в Путіна

17 тра 2021, 14:48
999

Обмін Віктора Медведчука, проросійського політика, на українських в’язнів Кремля, не розглядає російська влада.

Ми помітили цю заяву. Швидше за все, це українська внутрішньополітична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін, чи хоче цього сам український політик, на кого вони пропонують міняти. Тому ми не можемо серйозно розглядати цю ідею, — заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, ряд діючих українських політиків «успішно ведуть бізнес в РФ», але він не може назвати їх імена.


Коментуючи відносини Києва і Москви, Пєсков сказав, що Росія нібито «відкрита для дружнього діалогу і спроб нормалізації відносин».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Раді нацбезпеки й оборони України не виключили обмін Віктора Медведчука на українських бранців, які незаконно утримуються на території Росії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів