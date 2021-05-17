Ідею обміну Медведчука на в'язнів Кремля прокоментували в Путіна. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n154726-ideu-obminu-medvedchuka-na-v-yazniv-kremlya-prokomentuvaly-v-putina.html

Ракурс

Обмін Віктора Медведчука, проросійського політика, на українських в’язнів Кремля, не розглядає російська влада.

Ми помітили цю заяву. Швидше за все, це українська внутрішньополітична кухня. Я не знаю, чому пропонується українських політиків виставляти на обмін, чи хоче цього сам український політик, на кого вони пропонують міняти. Тому ми не можемо серйозно розглядати цю ідею, — заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, ряд діючих українських політиків «успішно ведуть бізнес в РФ», але він не може назвати їх імена.

Коментуючи відносини Києва і Москви, Пєсков сказав, що Росія нібито «відкрита для дружнього діалогу і спроб нормалізації відносин».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Раді нацбезпеки й оборони України не виключили обмін Віктора Медведчука на українських бранців, які незаконно утримуються на території Росії.