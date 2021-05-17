Транш МВФ — “слуги” анонсували позачергове засідання Ради

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Транш МВФ для України, а також виконання умов для його отримання, стане головною темою цього тижня. Голова президентської партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, що у вівторок та четвер нардепи, ймовірно, збиратимуться на два позачергові засідання, де розглядатимуть питання відставки трьох міністрів уряду Дениса Шмигаля та відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Позачергові засідання Верховної Ради планують провести цього тижня у вівторок та четвер… Завтра розглянуть три подання про звільнення міністрів. У четвер можливо ще одне позачергове засідання. Воно стосуватиметься тих законопроектів, які терміново треба ухвалювати. Насамперед вони пов’язані з пакетом міжнародної допомоги — макрофінансової допомоги ЄС і траншу МВФ, — цитує Корнієнка прес-служба «Слуги народу».

Парламентар нагадав, що о 16.00 17 травня Рада розгляне три подання про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігора Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Маємо виконати домашні завдання, щоб просуватися у підтримці з боку міжнародних партнерів. Йдеться про пакет законопроектів про Вищу раду правосуддя/Вищу кваліфкомісію суддів (№ 3711-д, № 5068, № 5069), збільшення відповідальності за недостовірне декларування — до позбавлення волі (№ 4651), нова редакція закону про НАБУ (№ 5459), а також пакет законопроектів, який стосується деяких фінансових та економічних питань України, — підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, раніше сьогодні спікер парламенту Дмитро Разумков анонсував щонайменше одне позачергове засідання Верховної Ради на поточному тижні. Він зазначив, що депутатам, ймовірно, доведеться зібратися о 16.00 вівторка, 18 травня, для розгляду заяв про відставку трьох міністрів уряду Дениса Шмигаля. З такою пропозицією до Разумкова 14 травня звернулася президентська фракція «Слуга народу».