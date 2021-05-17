Транш МВФ — «слуги» анонсировали внеочередное заседание Рады

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Транш МВФ для Украины, а также выполнение условий для его получения, станет главной темой на этой неделе. Глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что во вторник и четверг нардепы, вероятно, будут собираться на два внеочередных заседания, где планируется рассмотреть вопросы отставки трех министров правительства Дениса Шмыгаля и возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Внеочередные заседания Верховной Рады планируют провести на этой неделе во вторник и четверг… Завтра рассмотрят три представления об увольнении министров. В четверг возможно еще одно внеочередное заседание. Оно будет касаться тех законопроектов, которые срочно надо принимать. Прежде всего они связаны с пакетом международной помощи — макрофинансовой помощи ЕС и транша МВФ, — цитирует Корниенко пресс-служба «Слуги народа».

Парламентарий напомнил, что в 16.00 17 мая Рада рассмотрит три представления об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.

Должны выполнить домашние задания, чтобы продвигаться в поддержке со стороны международных партнеров. Речь идет о пакете законопроектов о Высшем совете правосудия / Высшей квалифкомиссии судей (№ 3711-р, № 5068, № 5069), увеличении ответственности за недостоверное декларирование — до лишения свободы (№ 4651), новой редакции закона о НАБУ (№ 5459), а также пакете законопроектов, который касается некоторых финансовых и экономических вопросов Украины, — подытожил Корниенко.

Напомним, ранее сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков анонсировал минимум одно внеочередное заседание Верховной Рады на текущей неделе. Он отметил, что депутатам, вероятно, придется собраться в 16.00 вторника, 18 мая, для рассмотрения заявлений об отставке трех министров правительства Дениса Шмыгаля. С таким предложением к Разумкову 14 мая обратилась президентская фракция «Слуга народа».